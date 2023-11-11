Гарет Саутгейт рассказал, чего не хватает Гарри Кейну

«Любой футболист хочет выигрывать трофеи. Это то, на что мы все нацелены. Гарри, конечно, гордится индивидуальными наградами, но если вы поговорите с ним, поймете, что он хочет выиграть что-то с клубом или со сборной. Это то, чем он движим, как и все. Думаю, в данный момент ему не хватает именно этого», – приводит слова Саутгейта Bayern & Germany в соцсетях.