Зидан может занять пост генерального менеджера «Марселя»

Французский специалист Зинедин Зидан рассматривает возможность работы в «Марселе».

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Как сообщает French Fooball Weekly со ссылкой на France Bleu Provence, Зидан дал согласие занять пост генерального менеджера при условии продажи клуба. Отмечается, что переговоры между клубом и тренером о заключении соглашения находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить национальную команду Франции после завершения чемпионата Европы по футболу 2024 года.