Почеттино назвал ключевого игрока в системе «Челси»

«Мы довольны Палмером. Мы доверяем ему уже сейчас, но видим и великолепные перспективы на будущее. Он очень умён, ему удалось быстро освоиться. Коул должен продолжать расти, однако он уже показывает отличный уровень. Мы считаем его ключевой фигурой в нашем проекте», – приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсетях.