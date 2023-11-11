Названо имя лучшего опорника в мировом футболе

Издание FourFourTwo назвало имя лучшего опорника в мировом футболе
Статическо-аналитический портал FourFourTwo представил десятку лучших опорных полузащитников мира.
Представитель «Манчестер Сити» Родри возглавил рейтинг. Кроме него присутствует также пять других игроков из команд АПЛ.
В списке двое французов из «Реала» Эдуардо Камавинга и Орельен Чуамени.
Топ-10 опорников мира по версии FourFourTwo:
1. Родри, «Манчестер Сити»;
2. Деклан Райс, «Арсенал»;
3. Бруно Гимарайнс, «Ньюкасл»;
4. Йозуа Киммих, «Бавария»;
5. Ив Биссума, «Тоттенхэм»;
6. Жоау Пальинья, «Фулхэм»;
7. Эдуардо Камавинга, «Реал»;
8. Мойсес Кайседо, «Челси»;
9. Орельен Тчуамени, «Реал Мадрид»;
10. Мануэль Угарте, «ПСЖ».
Отметим, Родри до перехода в «Манчестер Сити» выступал за мадридский «Атлетико» и «Вильярреал».
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