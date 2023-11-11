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Издание FourFourTwo назвало имя лучшего опорника в мировом футболе

Статическо-аналитический портал FourFourTwo представил десятку лучших опорных полузащитников мира.

Названо имя лучшего опорника в мировом футболе
© Чемпионат.com

Представитель «Манчестер Сити» Родри возглавил рейтинг. Кроме него присутствует также пять других игроков из команд АПЛ.

В списке двое французов из «Реала» Эдуардо Камавинга и Орельен Чуамени.

Топ-10 опорников мира по версии FourFourTwo:

1. Родри, «Манчестер Сити»;

2. Деклан Райс, «Арсенал»;

3. Бруно Гимарайнс, «Ньюкасл»;

4. Йозуа Киммих, «Бавария»;

5. Ив Биссума, «Тоттенхэм»;

6. Жоау Пальинья, «Фулхэм»;

7. Эдуардо Камавинга, «Реал»;

8. Мойсес Кайседо, «Челси»;

9. Орельен Тчуамени, «Реал Мадрид»;

10. Мануэль Угарте, «ПСЖ».

Отметим, Родри до перехода в «Манчестер Сити» выступал за мадридский «Атлетико» и «Вильярреал».

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