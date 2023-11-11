Названо имя лучшего опорника в мировом футболе

Статическо-аналитический портал FourFourTwo представил десятку лучших опорных полузащитников мира.

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Представитель «Манчестер Сити» Родри возглавил рейтинг. Кроме него присутствует также пять других игроков из команд АПЛ.

В списке двое французов из «Реала» Эдуардо Камавинга и Орельен Чуамени.

Топ-10 опорников мира по версии FourFourTwo:

1. Родри, «Манчестер Сити»;

3. Бруно Гимарайнс, «Ньюкасл»;

5. Ив Биссума, «Тоттенхэм»;

6. Жоау Пальинья, «Фулхэм»;

7. Эдуардо Камавинга, «Реал»;

8. Мойсес Кайседо, «Челси»;

9. Орельен Тчуамени, «Реал Мадрид»;

10. Мануэль Угарте, «ПСЖ».