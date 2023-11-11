Матч в Германии завершился массовыми беспорядками
В Гамбурге после окончания матча между клубами «Санкт-Паули» и «Ганновер-96» начались массовые беспорядки, сообщила пресс-служба местной полиции.
В полиции пояснили, что на матч прибыли порядка 3000 фанатов ганноверского клуба. В первые часы после их приезда серьезных происшествий зарегистрировано не было.
В 20-04 по местному времени в фан-блоке началась потасовка, в ходе которой одного болельщика жестоко избили.
Вмешательство полиции привело к противостоянию с фанатами ганноверского клуба. Они нападали на стражей порядка, применяли перцовые баллончики, флагштоки. В пресс-службе уточнили, что конфликт удалось быстро погасить.
В ведомстве уточнили, что после матча гамбургские фанаты направились от Харальд-Штендер-плац в сторону Нойер-Пфердемаркт.
Во время их шествия начались массовые беспорядки. Болельщики атаковали полицейских, бросали в них бутылки, камни, петарды. Силовикам удалось быстро с ними справиться, но в ходе столкновений пострадали 17 стражей порядка. Один из них был госпитализирован с тяжелыми переломами. Также в клинику обратились 15 болельщиков.