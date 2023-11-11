Матч в Германии завершился массовыми беспорядками

В Гамбурге после окончания матча между клубами «Санкт-Паули» и «Ганновер-96» начались массовые беспорядки, сообщила пресс-служба местной полиции.

В полиции пояснили, что на матч прибыли порядка 3000 фанатов ганноверского клуба. В первые часы после их приезда серьезных происшествий зарегистрировано не было.

В 20-04 по местному времени в фан-блоке началась потасовка, в ходе которой одного болельщика жестоко избили.

Вмешательство полиции привело к противостоянию с фанатами ганноверского клуба. Они нападали на стражей порядка, применяли перцовые баллончики, флагштоки. В пресс-службе уточнили, что конфликт удалось быстро погасить.

В ведомстве уточнили, что после матча гамбургские фанаты направились от Харальд-Штендер-плац в сторону Нойер-Пфердемаркт.