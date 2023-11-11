ЦСКА упустил победу в матче с «Факелом»

В матче 15-го тура чемпионата России московский ЦСКА на выезде не смог переиграть воронежский «Факел». Встреча закончилась со счётом 1:1, при этом стоит отметить, что «армейцы» упустили победу, пропустив гол на третьей добавленной минуте.

Счёт в матче «красно-синие» открыли на 10-й минуте после эффектного удара Виктора Давилы. Однако подопечные Владимира Федотова не смогли удержать своё преимущество, пропустив ответный мяч от Сергея Божина на 93-й минуте.