Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал ничью в игре с «Факелом»

«Почему не удалось удержать победный счёт? Потеряли концентрацию, потеряли игрока в штрафной. Пропустили гол. Дали сделать доставку мяча, там всё было просто, не было лишних, надо было доиграть с футболистом. ЦСКА вновь в концовке упускает победный счёт, есть в этом тенденцию? Понятно, что причина в чём то кроется. Наверное, дело в недостаточно длинной скамейке, нужно было, возможно, усилить среднюю линию, зацепиться больше за мяч, его контролировать. Более уверенно выходить в атаки и доводить их до финальной стадии.