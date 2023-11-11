Гол Зинченко помог "Арсеналу" победить "Бернли" и подняться на 2-е место в АПЛ
Лондонский "Арсенал" на своем поле добился победы над новичком высшего дивизиона чемпионата Англии "Бернли" в рамках 12-го тура АПЛ. Встреча на "Эмирейтс" в столице Великобритании окончилась со счетом 3:1 (1:0) в пользу хозяев поля.
В составе "канониров" отличились бельгийский форвард Леандро Троссар, французский защитник Вильям Салиба и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. На 83-й минуте "канониры" остались вдесятером после удаления Виейра, но "Бернли" не удалось воспользоваться численным преимуществом.
Команда Микеля Артеты поднялась на 2-ю строчку в таблице Английской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. "Бернли" с 4 очками идет на последнем месте в чемпионате страны.
Чемпионат Англии. 12-й тур
"Арсенал" 3:1 "Бернли"
Голы: Троссар, 45+1, Салиба, 57, Зинченко, 74 – Браунхилл, 54.
Удаление: Виейра, 83.