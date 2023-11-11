Хет-трик Мбаппе помог "ПСЖ" разгромить "Реймс" и одержать 5-ю победу подряд в Лиге 1
Действующий чемпион Франции "ПСЖ" разгромил "Реймс" в выездном матче 12-го тура Лиги 1 и одержал свою пятую победу подряд в турнире, вернувшись на первое место в таблице. Игра прошла на стадионе "Огюст Делон" в Реймсе и завершилась крупной победой "ПСЖ" со счетом 3:0 (1:0). Хет-трик в составе парижан оформил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который поразил ворота хозяев на третьей, 59-й и 82-й минутах.
Благодаря этому результату "ПСЖ" набрал 27 очков и поднялся на верхнюю строчку в таблице чемпионата Франции. "Реймс" с 20 очками остался на четвертом месте.
Чемпионат Франции. 12-й тур
"Реймс" 0:3 "ПСЖ"
Голы: Мбаппе, 3, 59, 82.