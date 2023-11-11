"Ювентус" обыграл "Кальяри" и поднялся на первое место в таблице Серии А

Туринский "Ювентус" минимально обыграл "Кальяри" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии и одержал пятую победу подряд в Серии А, поднявшись на верхнюю строчку в таблице.

Встреча на стадионе "Альянц" в Турине завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:0). К 70-й минуте "Ювентус" повел с преимуществом в 2 мяча благодаря точным ударам Бремера и Ругани. На 75-й минуте Доссена отыграл один мяч.

Эта победа стала для команды Симоне Индзаги пятой подряд в Серии А. "Ювентус" набрал 29 очков и вышел на первое место в таблице. "Кальяри" с 9 очками остался на 17-й позиции в Серии А.

Чемпионат Италии. 12-й тур

"Ювентус" (Турин) 2:1 "Кальяри"