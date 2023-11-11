Сергей Семак: Изидор? «Зениту» был нужен такой футболист

«Изидор? Исходя из той ситуации, в которой мы оказались – нам был нужен такой футболист. Что касается его результативности, то надо ещё работать. Его функциональная готовность сейчас не на самом высоком уровне. Плюс ему надо окончательно привыкнуть. Также говорили и про Кассьерру – спрашивали, зачем он нам нужен? Но сейчас адаптировался и забивает. Думаю, также будет с Вильсоном», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.