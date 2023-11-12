Футболист Глушаков рассказал о своем будущем

Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что получает удовольствие от игры в костромском "Спартаке", передает "Спорт-Экспресс".

"Мое будущее? А что с ним? Сейчас я просто играю, получаю удовольствие и живу сегодняшним днем. Как будет дальше - так и будет. Не буду загадывать", - сказал Глушаков.

Глушаков выступал за московский "Спартак" с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским "Ахматом", а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные "Химки", в составе которых отыграл полтора сезона.