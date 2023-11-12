Игорь Лещук рассказал о подготовке «Динамо» к матчу с «Оренбургом»

Учитывая, что часть тренерского штаба пришла из «Оренбурга», есть ли какая-то дополнительная накачка от них? Не было какой-то особенной подготовки к этой игре, ведь за победу над любой командой даётся три очка, что важно для нас, чтобы подниматься в турнирной таблице. Наша задача сейчас – научиться побеждать команды, которые не идут в лидерах, и, конечно, не упускать победу в играх, когда мы ведем в счёте.