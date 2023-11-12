Стало известно имя лучшего тренера РПЛ по итогам октября

Наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в октябре. Об этом сообщает телеграм-канал лиги.

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«Сергей Ташуев максимально уверенно забирает награду Тренера месяца в октябре. Большинство болельщиков выбрало Сергея Абуезидовича, за него же были 9 из 10 экспертов», — написано в телеграм-канале РПЛ.