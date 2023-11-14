Уткин: если вам не понравился матч «Зенит» — «Краснодар», вы плохо разбираетесь в футболе

«Мне кажется, что изоляция российского футбола порождает потерю вкуса у российского зрителя. В комментариях многие написали: «Игра тухлая, без моментов, ничья, что это такое?» Знаете, если вам нравится матч «Сочи» — «Динамо», то это хорошо. Но если вам не нравится матч «Зенит» — «Краснодар», значит, вы плохо разбираетесь в футболе. В принципе, нравится может и свиной хрящик, и арбуз — но их всё равно нужно отличать.



«Зенит» и «Краснодар» показали очень высокий класс игры. И это доказывается одним аргументом: пожалуйста, вспомните хоть одну грубую ошибку в этом матче, кроме аута защитника «Краснодара» Петрова во втором тайме. По-моему, больше не было», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.