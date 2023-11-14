Журналист Уткин: ЦСКА играет роль тяжелобольного

В матче 15 тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью со счетом 1:1 с воронежским "Факелом". После этой игры "Факел" набрал 19 очков и закрепился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Московский клуб по итогам матча набрал 25-е очко и опустился на четвертое место. В следующем туре команда под руководством Владимира Федотова сыграет на своем поле с московским "Динамо". Игра пройдет на "ВЭБ Арене" 25 ноября и начнется в 17:30 мск. "Факел" в 16-м туре отправится на выезд в Казань, где встретится с "Рубином". Эта игра пройдет 26 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.