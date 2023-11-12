В «Балтике» отреагировали на информацию о смене спортивного директора клуба

В пресс службе калининградской «Балтики» заявили «Матч ТВ», что Исмаил Ибрагимов по прежнему работает спортивным директором клуба и информации о кадровых изменениях не поступало.

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Ранее в сети появилась информация, что Ибрагимова на посту спортивного директора сменил Армен Маргарян, который прежде работал в «Зените», «Локомотиве», «Крыльях Советов» и «Нижнем Новгороде».

— На данный момент Исмаил Ибрагимов является спортивным директором клуба, другой информации нет, — сказали «Матч ТВ» в пресс службе «Балтики».