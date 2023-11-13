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Экс-президент "Локомотива": не хочу, чтобы Миранчук прерывал карьеру в Европе

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов заявил, что возвращение российского полузащитника Алексея Миранчука из "Атланты" в состав "железнодорожников" станет плюсом для клуба, однако объяснил, почему такой переход будет негативным для самого игрока.

Экс-президент "Локомотива": не хочу, чтобы Миранчук прерывал карьеру в Европе
© Gianluca Ricci/LiveMedia/Reuters

Его слова приводит издание Vprognoze.ru. "Такой переход не станет плюсом для самого Алексея. Мне бы не хотелось, чтобы он сейчас прерывал европейскую карьеру. Он может потерять интерес к футболу и мотивацию. Как будто несолоно хлебавши вернулся назад. А это очень тяжело морально", - заявил Наумов. 8 ноября издание "РБ Спорт" сообщило о желании "Локомотива" вновь заключить контракт с Миранчуком. Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую "Аталанту" из московского "Локомотива", подписав контракт на 4,5 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в "Торино".

Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в "Аталанте". 12 ноября Миранчук впервые в текущем сезоне попал в стартовый состав команды и вышел с первых минут в матче 12-го тура Серии А против "Удинезе".

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