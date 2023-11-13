Экс-президент "Локомотива": не хочу, чтобы Миранчук прерывал карьеру в Европе

Его слова приводит издание Vprognoze.ru. "Такой переход не станет плюсом для самого Алексея. Мне бы не хотелось, чтобы он сейчас прерывал европейскую карьеру. Он может потерять интерес к футболу и мотивацию. Как будто несолоно хлебавши вернулся назад. А это очень тяжело морально", - заявил Наумов. 8 ноября издание "РБ Спорт" сообщило о желании "Локомотива" вновь заключить контракт с Миранчуком. Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую "Аталанту" из московского "Локомотива", подписав контракт на 4,5 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в "Торино".