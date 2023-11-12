Игрок "Бешикташа" Зайнутдинов госпитализирован с травмами черепа, глаза и носа

Экс-футболиста ЦСКА Зайнутдинова госпитализировали с травмами черепа, глаза и носа
Бывший игрок московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов, выступающий сейчас за турецкий "Бешикташ", госпитализирован после удара локтем игрока соперника во время матча турецкой Суперлиги, передает пресс-служба команды.
Футболист получил травмы черепа, глаза и носа после столкновения с английским защитником "Истанбула" Джером Опоку. Зайнутдинов покинул поле на 41-й минуте встречи.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Бешикташа".
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Зайнутдинов провел три игры, в которых не забил ни одного мяча. В чемпионате Турции игрок провел десять игр, в которых не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Зайнутдинова составляет €6,5 млн. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до лета 2027 года.
В турнирной таблице чемпионата Турции "Бешикташ" занимает четвертое место.