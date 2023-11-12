Игрок "Бешикташа" Зайнутдинов госпитализирован с травмами черепа, глаза и носа

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Зайнутдинов провел три игры, в которых не забил ни одного мяча. В чемпионате Турции игрок провел десять игр, в которых не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Зайнутдинова составляет €6,5 млн. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до лета 2027 года.