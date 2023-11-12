Голы Тюкавина и Чавеса принесли “Динамо” победу над “Оренбургом”
Московское “Динамо” одержало домашнюю победу над “Оренбургом” (2:0) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
В Москве на стадионе “ВЭБ Арена” состоялся очередной матч 15-го тура чемпионата России. В рамках него местное “Динамо” сыграло против “Оренбурга”. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе бело-голубых забитыми мячами отличились нападающий Константин Тюкавин и полузащитник Луис Чавес.
После 15 туров РПЛ динамовцы заработали 25 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. “Оренбург” с 13 очками остался на 13 строчке.
РПЛ, 15-й тур
“Динамо” – “Оренбург” – 2:0
Голы: Тюкавин, 59; Чавес, 67