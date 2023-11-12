Голы Тюкавина и Чавеса принесли “Динамо” победу над “Оренбургом”

В Москве на стадионе “ВЭБ Арена” состоялся очередной матч 15-го тура чемпионата России. В рамках него местное “Динамо” сыграло против “Оренбурга”. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе бело-голубых забитыми мячами отличились нападающий Константин Тюкавин и полузащитник Луис Чавес.