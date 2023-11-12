Стало известно, почему футболист «Спартака» Бабич пропускает матч с «Ростовом»

Футболист московского "Спартака" Срджан Бабич пропускает матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" из-за болезни. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

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Сейчас идет четвертая минута матча. "Спартак" ведет со счетом 1:0. Мяч забил Михаил Игнатов.

В текущем сезоне чемпионата России Бабич сыграл семь матчей, забив один мяч.

На данный момент "Спартак" с 21 очком находится на седьмом месте в турнирной таблице национального первенства, "Ростов" с 17 баллами расположился на 11-й строчке. Возглавляет таблицу "Краснодар". В активе "быков" 32 балла. "Зенит" идет на втором месте (30), замыкают тройку сильнейших самарские "Крылья Советов" (25).