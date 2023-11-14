Тарханов назвал «Спартак» главным разочарованием первого круга РПЛ

— Разочаровал, конечно, «Спартак». «Красно белые» должны бороться за первое место, а этого не происходит. Есть чёрная полоса у «Урала», но я не могу сравнивать «Урал» со «Спартаком». У москвичей намного выше уровень игроков, — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.