Тарханов назвал «Спартак» главным разочарованием первого круга РПЛ

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что считает «Спартак» главным разочарованием первого круга чемпионата России по футболу.

Тарханов назвал «Спартак» главным разочарованием первого круга РПЛ
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После 15 туров МИР РПЛ московский клуб занимает шестое место в таблице, набрав 24 очка.

— Разочаровал, конечно, «Спартак». «Красно белые» должны бороться за первое место, а этого не происходит. Есть чёрная полоса у «Урала», но я не могу сравнивать «Урал» со «Спартаком». У москвичей намного выше уровень игроков, — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.