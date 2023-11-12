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Абаскаль остался недоволен игрой «Спартака» в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Ростовом» в матче 15-го тура РПЛ раскритиковал игру своей команды. По словам испанского специалиста, его подопечным не хватает амбиций.

Абаскаль остался недоволен игрой «Спартака» в матче с «Ростовом»
© РИА Новости

«Хочу поздравить ребят. Они молодцы, заслужили победу. Но мы должны злиться на себя. На мой взгляд, в первом тайме нужно было забивать больше. Мы должны были иметь больше амбиций и желания, чтобы делать счет крупнее. Если бы у нас было достаточно голода, последних нервозных 10 минут не было бы» - цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» одержал победу над «Ростовом» со счётом 2:1.