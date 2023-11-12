Абаскаль остался недоволен игрой «Спартака» в матче с «Ростовом»
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Ростовом» в матче 15-го тура РПЛ раскритиковал игру своей команды. По словам испанского специалиста, его подопечным не хватает амбиций.
«Хочу поздравить ребят. Они молодцы, заслужили победу. Но мы должны злиться на себя. На мой взгляд, в первом тайме нужно было забивать больше. Мы должны были иметь больше амбиций и желания, чтобы делать счет крупнее. Если бы у нас было достаточно голода, последних нервозных 10 минут не было бы» - цитирует Абаскаля «Чемпионат».
Напомним, «Спартак» одержал победу над «Ростовом» со счётом 2:1.