Абаскаль остался недоволен игрой «Спартака» в матче с «Ростовом»

«Хочу поздравить ребят. Они молодцы, заслужили победу. Но мы должны злиться на себя. На мой взгляд, в первом тайме нужно было забивать больше. Мы должны были иметь больше амбиций и желания, чтобы делать счет крупнее. Если бы у нас было достаточно голода, последних нервозных 10 минут не было бы» - цитирует Абаскаля «Чемпионат».