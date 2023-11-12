Месси признан лучшим игроком сезона в «Интер Майами»

Футболист принял участие в 14 играх за «Интер Майами» во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач. Месси с 2023 года выступает в MLS за клуб из Майами. Команда не попала в плей офф турнира, а ранее в августе стала победителем североамериканского Кубка лиг.