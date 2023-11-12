«Спартак» Кержакова проиграл «Явору» в чемпионате Сербии

Сегодня, 12 ноября, состоялась встреча 15-го тура сербской Суперлиги между «Явором» из Иваницы и «Спартаком» из Суботицы. Матч проходил на стадионе «Иваница» в Иванице (Сербия). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.