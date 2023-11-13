«Краснодар» набрал наибольшее количество очков после первого круга РПЛ в своей истории
Футбольный клуб «Краснодар» обновил личный рекорд по набранным очкам после первого круга Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
«Быки» набрали 32 очка в первых 15 матчах сезона – это их лучший результат после первого круга за все 13 сезонов в высшем российской дивизионе. Предыдущий рекорд после первого круга — 30 очков в сезоне-2014/2015. По итогам того сезона краснодарцы взяли бронзовые медали первенства.
Также «Краснодар» провёл свой лучший первый круг по пропущенным голам. Подопечные Владимира Ивича пропустили всего лишь 10 голов.
Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).