«Краснодар» набрал наибольшее количество очков после первого круга РПЛ в своей истории

Футбольный клуб «Краснодар» обновил личный рекорд по набранным очкам после первого круга Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

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«Быки» набрали 32 очка в первых 15 матчах сезона – это их лучший результат после первого круга за все 13 сезонов в высшем российской дивизионе. Предыдущий рекорд после первого круга — 30 очков в сезоне-2014/2015. По итогам того сезона краснодарцы взяли бронзовые медали первенства.

Также «Краснодар» провёл свой лучший первый круг по пропущенным голам. Подопечные Владимира Ивича пропустили всего лишь 10 голов.