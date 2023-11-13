«Спартак» подарил Хабибу футболку с номером «29-0»

Московский «Спартак» перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» подарил бывшему бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову футболку с номером «29-0» в честь победной серии Хабиба в смешанных единоборствах (ММА). Об этом передает пресс-служба красно-белых в Telegram.

«Сегодня «Спартак» на матче поддерживал Хабиб Нурмагомедов. Вручили Хабибу футболку красно-белых с номером 29-0 в честь серии его побед в боях ММА. Всегда рады видеть Хабиба на домашнем стадионе», — говорится в сообщении.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11 строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.