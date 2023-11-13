Президент «Амкала» Герман Попков сыграет за «Динамо» в матче с 2DROTS

Президент «Амкала» Герман Попков, более известный как Герман Эль-Классико, сыграет за московское «Динамо» в товарищеском матче с медиафутбольным клубом 2DROTS, сообщает пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале.

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Напомним, 18 ноября в 18:30 по московскому времени на «ВТБ Арене» состоится товарищеский матч «Динамо» — 2DROTS. Медиакоманда получила право сыграть с бело-голубыми после победы в Московском кубке селебрити (МКС).