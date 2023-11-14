Футболист «Зенита» Кассьерра находится в расположении клуба

Как стало известно «Матч ТВ», нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прошел обследование в связи с повреждением, которое он получил в домашнем матче 15 го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

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26 летний Кассьерра отметился голом и был заменен на 86 й минуте. В настоящий момент в клубе анализируют результаты обследования и следят за динамикой повреждения. От этого зависит, отправится ли Кассьерра в сборную Колумбии или останется на время паузы в чемпионате в «Зените».

17 ноября сборная Колумбии в рамках отборочного раунда ЧМ 2026 сыграет с бразильцами. Ближайший матч «Зенита» состоится 25 ноября — в Санкт Петербурге команда Сергея Семака примет «Сочи» в рамках 16 го тура РПЛ.