Футболист «Зенита» Кассьерра находится в расположении клуба

Как стало известно «Матч ТВ», нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прошел обследование в связи с повреждением, которое он получил в домашнем матче 15 го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).
26 летний Кассьерра отметился голом и был заменен на 86 й минуте. В настоящий момент в клубе анализируют результаты обследования и следят за динамикой повреждения. От этого зависит, отправится ли Кассьерра в сборную Колумбии или останется на время паузы в чемпионате в «Зените».
17 ноября сборная Колумбии в рамках отборочного раунда ЧМ 2026 сыграет с бразильцами. Ближайший матч «Зенита» состоится 25 ноября — в Санкт Петербурге команда Сергея Семака примет «Сочи» в рамках 16 го тура РПЛ.
В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал пять результативных передач.
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