Родригао: нынешний «Зенит» точно бы играл в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Конечно, «Зенит» сто процентов вышел бы из группы в Лиге чемпионов, если бы принимал участие в турнире. У нас хорошая команда, и мы знаем, на что способны. «Зенит» боролся бы за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала», — приводит слова Родригао «РБ Спорт».