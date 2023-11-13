Байрамян согласился с Карпиным, назвавшего катастрофой первый тайм матча со «Спартаком»
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Хорен Байрамян согласился с высказываниями главного тренера команды Валерия Карпина о первом тайме матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
«Карпин назвал первый тайм катастрофой? Ну раз он так сказал. Он и в перерыве нам так сказал и после игры. Действительно, мы, особенно первые 20-30 минут, выглядели неважно. «Спартак» был быстрее, прессинговал лучше», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, после данного матча «Спартак» — «Ростов» (2:1) красно-белые поднялись на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.