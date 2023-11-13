Байрамян согласился с Карпиным, назвавшего катастрофой первый тайм матча со «Спартаком»

«Карпин назвал первый тайм катастрофой? Ну раз он так сказал. Он и в перерыве нам так сказал и после игры. Действительно, мы, особенно первые 20-30 минут, выглядели неважно. «Спартак» был быстрее, прессинговал лучше», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.