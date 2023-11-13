Стал известен победитель премии на лучший гол месяца в РПЛ

Гол полузащитника «Урала» Ильи Ишкова в ворота «Динамо» в 13 м туре МИР РПЛ признан лучшим голом месяца в турнире.

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Встреча прошла 29 октября в Москве и завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1. В компенсированное ко второму тайму время Ишков обыграл нескольких футболистов московского клуба и дальним ударом поразил ворота Игоря Лещука.

В голосовании на лучший гол участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики. Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трёх. В случае равенства между номинантами лучшим признаётся победитель голосования среди экспертов РПЛ.