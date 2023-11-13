Стал известен победитель премии на лучший гол месяца в РПЛ
Гол полузащитника «Урала» Ильи Ишкова в ворота «Динамо» в 13 м туре МИР РПЛ признан лучшим голом месяца в турнире.
Встреча прошла 29 октября в Москве и завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1. В компенсированное ко второму тайму время Ишков обыграл нескольких футболистов московского клуба и дальним ударом поразил ворота Игоря Лещука.
В голосовании на лучший гол участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики. Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трёх. В случае равенства между номинантами лучшим признаётся победитель голосования среди экспертов РПЛ.
Ишков в текущем сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу.