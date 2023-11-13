Неймар сменил имидж

Нападающий сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар опубликовал в своих соцсетях фото, на котором предстал коротко стриженным.

«Новый образ», — подписал снимок Неймар.

Соцсети

Во время матча отбора ЧМ против Уругвая, который прошел в октябре, бразилец получил травму в первом тайме. Его в слезах унесли на носилках. Вместо Неймара на газоне появился Ришарлисон. Встреча завершилась победой сборной Уругвая со счетом 2:0.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищал цвета «ПСЖ», в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции. Летом 2023 года саудовский клуб «Аль-Хиляль» приобрел бразильского форварда за €90 млн. Он провел три матча, не отметившись результативными действиями.