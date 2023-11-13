Экс-игрок «Арсенала» официально назначен и.о. главного тренера в «Комо»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас назначен исполняющим обязанности главного тренера итальянского клуба «Комо».

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«Комо 1907» и Морено Лонго прекратили сотрудничество. Поиск нового главного тренера начнётся немедленно, а его обязанности на время возьмёт на себя Сеск Фабрегас и нынешний тренерский штаб.

После нескольких месяцев стратегического планирования совет директоров решил, что динамичные перемены отвечают интересам клуба. Лонго пришел в «Комо» в сентябре 2022 года, где помог команде избежать понижения в классе, заняв в прошлом сезоне 13-е место. Сеск Фабрегас, который на данный момент тренирует молодёжную команду до 19 лет, проведёт свою первую тренировку в среду утром», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Твиттер).

Напомним, Фабрегас нынешним летом завершил карьеру профессионального футболиста в итальянском «Комо» и сразу в структуре клуба стал тренером молодёжной команды. Под руководством испанца его подопечные сыграли восемь матчей в лиге, после которых находятся на седьмой строчке с 12 очками.