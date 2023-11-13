Абаскаль о критике: «Иногда нужно прислушиваться к тем, кто обладает знаниями, а не сидит дома с телефоном. На площади есть тореадор и бык, мы оставили быка в живых»
Гильермо Абаскаль высказался о критике в свой адрес.
В 15-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.
«Знаю ли про критику? В современном технологичном мире было бы сложно не знать этого.
Критики у нас достаточно и внутри. Мы самокритичны и ставим высокую планку для самих себя. Но когда хорошо идет игра, сложно выходить на поле со скамейки. Было сложно что-то улучшить. Нам нужна была физика и свежесть. А что касается критики, чем больше говорят, тем лучше. Те, кто говорил плохо, теперь говорят хорошо. На площади есть тореадор и бык. Сегодня мы оставили быка в живых.
Я начал эту работу в 2022 году. Не перестану этого делать. Чем конструктивнее критика, тем лучше для меня. Иногда нужно прислушиваться. К тем, кто обладает знаниями, а не сидит дома с телефоном. Я всегда принимаю конструктивную критику», – сказал главный тренер «Спартака».
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Абаскаль о критике: «Иногда нужно прислушиваться к тем, кто обладает знаниями, а не сидит дома с телефоном. На площади есть тореадор и бык, мы оставили быка в живых»
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