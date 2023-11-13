Личка отреагировал на невызов игроков «Динамо» в сборную России

«Я уже посчитал, что у нас на тренировках теперь будет 14 футболистов, а не 8-9, как раньше. Так что это хорошо, на тренировках будет повеселее. Фомин пока не до конца долечил голеностоп, поэтому он останется с нами. Тюку не вызвали, Бессмертный и Чупаёв поедут в молодёжную сборную. Муми со Смоловым на предстоящей неделе будут работать индивидуально и готовиться к игре с ЦСКА», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».