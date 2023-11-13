Суперкомпьютер оценил шансы клубов РПЛ на чемпионство

Так, по мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали по-прежнему является «Зенит» — вероятность чемпионства сине-бело-голубых возросла до 57,9%. Около месяца назад тот же искусственный интеллект давал «Зениту» 52%. Второй кандидат — «Краснодар» (37,2%). При этом шансы «Локомотива», «Динамо» и ЦСКА на первую строчку по-прежнему котируются выше, чем у «Спартака».