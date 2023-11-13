Назван лучший тренер первого круга РПЛ

«Если сравнивать возможности «Зенита» и «Краснодара», то они будут в пользу «Зенита». Если бы «Зенит» лидировал с разрывом в два очка, то я бы все равно сказал, что лучший тренер первого круга — Ивич»,— сказал Гаджиев.