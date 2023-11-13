Глушаков заявил, что не завершил карьеру в сборной России

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков заявил, что не завершил карьеру в национальной команде.
В составе сборной России Глушаков провел 57 матчей, забил пять мячей.
— Можно ли сказать, что вы завершили карьеру в сборной России?
— Нет, конечно. Не завершил.
— Верите, что еще можете туда попасть?
— А почему нет? В нашей жизни все возможно.
— С Карпиным на этот счет не разговаривали?
— А что, разве надо спрашивать что то? Нет, я с ним не говорил об этом, ха ха, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».
В сентябре костромской «Спартак» заключил контракт с Глушаковым, который находился в статусе свободного агента.