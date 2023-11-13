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Глушаков заявил, что не завершил карьеру в сборной России

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков заявил, что не завершил карьеру в национальной команде.

Глушаков заявил, что не завершил карьеру в сборной России
© Матч ТВ

В составе сборной России Глушаков провел 57 матчей, забил пять мячей.

— Можно ли сказать, что вы завершили карьеру в сборной России?

— Нет, конечно. Не завершил.

— Верите, что еще можете туда попасть?

— А почему нет? В нашей жизни все возможно.

— С Карпиным на этот счет не разговаривали?

— А что, разве надо спрашивать что то? Нет, я с ним не говорил об этом, ха ха, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

В сентябре костромской «Спартак» заключил контракт с Глушаковым, который находился в статусе свободного агента.