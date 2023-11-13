Федун рассказал о будущем капитана «Спартака» Джикии в клубе

«Думаю, Джикия еще поможет «Спартаку», и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник», — сказал Федун.

Соглашение 29-летнего защитника и «Спартака» истекает 31 мая 2024 года. Он выступает за клуб с 2017 года. Вместе с красно-белыми он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне игрок провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 13 возможных.