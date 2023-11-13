Аршавин: сейчас в России нет таких сильных игроков, как раньше

«Думаю, в марте или апреле 2008 года, ещё до бронзы на чемпионате Европы, о нашем поколении тоже никто не говорил, что мы «выстрелим».



Сложилось всё иначе? Да, было запоминающееся выступление на первенстве Европы, победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА. Почему сейчас такая плачевная ситуация? Да просто нет таких сильных игроков, как раньше», — приводит слова Аршавина «Российская газета».