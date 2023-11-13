Нападающий «Зенита» Изидор: Мы всегда будем бороться за первое место в РПЛ

«Я не думаю, что ничья — хороший результат для «Зенита», потому что мы хотели победить, сейчас нам необходимо больше работать, чтобы вернуться на первое место. «Краснодар» — хорошая команда, но мы будем бороться за первое место. Мне не нужно оценивать шансы «Зенита» на чемпионство в этом сезоне. Конечно, «Зенит» будет бороться за первое место», - приводит слова Изидора ТАСС.