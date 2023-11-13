Нападающий «Зенита» Изидор: Мы всегда будем бороться за первое место в РПЛ

Форвард «Зенита» Изидор: Мы всегда будем бороться за первое место в РПЛ
Нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор высказался о шансах сине-бело-голубых вновь стать чемпионами России.
«Я не думаю, что ничья — хороший результат для «Зенита», потому что мы хотели победить, сейчас нам необходимо больше работать, чтобы вернуться на первое место. «Краснодар» — хорошая команда, но мы будем бороться за первое место. Мне не нужно оценивать шансы «Зенита» на чемпионство в этом сезоне. Конечно, «Зенит» будет бороться за первое место», - приводит слова Изидора ТАСС.
В последнем на данный момент матче «Зенита» в РПЛ петербуржцы не смогли дома одержать победу над «Краснодаром». Встреча закончилась вничью 1:1. Единственный гол в составе «Зенита» забил нападающий Матео Кассьерра, который не смог доиграть матч из-за травмы.
Из-за ничейного результата «Зенит» не смог обогнать «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ по очкам. Сейчас соперников разделяют два балла. «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками, «Зенит» идет вторым с 30 очками после 15 туров.
«Краснодар» ни разу в своей истории не становился чемпионом России. «Зенит» выигрывал этот титул уже 10 раз, пять из которых подряд в период с 2019 по 2023 год.