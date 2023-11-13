Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в переходе Санчо и Ришарлисона

Клубы из Саудовской Аравии нацелились на вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо и бразильского нападающего «Тоттенхэма» Ришарлисона, сообщает The Telegrph.

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По информации источника, Санчо и Ришарлисон станут главными целями для саудовских клубов в январское трансферное окно, так как звёздные форварды Мохамед Салах и Сон Хын Мин будут недоступны для покупки зимой.

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Санчо забил всего девять голов и отдал шесть результативных передач в английской Премьер-лиге в течение двух первых сезонов после перехода в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне англичанин сыграл всего 76 минут, трижды выходя на замену.