Тренер «Рубина» рассказал о травме Рыбуса

«У Рыбуса редчайшая травма. До конца года он не сыграет» — тренер «Рубина» Рахимов
Защитник «Рубина» Мацей Рыбус получил редкую травму колена, здоровьем футболиста не стоит рисковать, поэтому он не сыграет до конца года, заявил «Матч ТВ» главный тренер команды Рашид Рахимов.
«Рубин» в гостевом матче 15 го тура МИР РПЛ победил «Сочи» — 2:0. Рыбус не выходил на поле с начала августа, когда получил травму ягодичной мышцы. Всего футболист провел два матча в нынешнем сезоне.
— Рыбус сможет сыграть в оставшихся до зимней паузы матчах?
— До конца года мы рисковать не будем. У него редчайшая травма, которую он получил на тренировке. Был удар в колено, и случился осколок в подколенной чашечке. Надо не торопиться с восстановлением, он тренируется по индивидуальной программе, а сборы начнет уже с командой, — сказал Рахимов «Матч ТВ».