Тренер «Рубина» рассказал о травме Рыбуса

«Рубин» в гостевом матче 15 го тура МИР РПЛ победил «Сочи» — 2:0. Рыбус не выходил на поле с начала августа, когда получил травму ягодичной мышцы. Всего футболист провел два матча в нынешнем сезоне.

— До конца года мы рисковать не будем. У него редчайшая травма, которую он получил на тренировке. Был удар в колено, и случился осколок в подколенной чашечке. Надо не торопиться с восстановлением, он тренируется по индивидуальной программе, а сборы начнет уже с командой, — сказал Рахимов «Матч ТВ».