Чернов: «Спартаку» надоели уже глупые ничьи

Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что ему хотелось бы проводить более спокойные концовки матчей в МИР РПЛ.

© Матч ТВ

В воскресенье «Спартак» победил «Ростов» со счетом 2:1 в домашнем матче 15 го тура РПЛ. «Красно белые» набрали 24 очка и занимают 6 е место в турнирной таблице.

Видео дня

— «Спартак» очень долго не обыгрывал «Ростов» дома. Благодаря чему это удалось?

— Думаю, за счет тактики и того, что в начале игры хотели сыграть поактивнее. В первые 15 минут у нас это получилось, забили два мяча и имели хорошие атаки. Можно было забивать и больше, но хорошо, что реализовали хоть это.

— Два быстрых гола как то сказались на ходе матча?

— Да. Безусловно, это сказалось. «Ростов», даже пропуская, продолжает играть в свой футбол через короткие передачи. На этом их можно подлавливать. В прошлом году, когда играли с ними в гостях, мы забивали первыми, но в итоге все равно проигрывали. Не хотелось повторять этих ошибок. Забили второй мяч и после этого уже больше по счету действовали.

— Второй тайм у команды получился иным…

— Да, кто то сказал уже, что это «Спартак» (улыбается). У нас должны быть валидольные концовки. Думаю, и фанаты рады были. Конечно, не дай бог, если бы мы пропустили, то все говорили по другому. Хорошо, что довели дело до победы. Могли сыграть поспокойнее, но, что есть — то есть.

— Как раз валидольным получился последний отрезок после пенальти в ворота «Спартака»…

— Ну да, просто хотелось уже победу сохранить. Надоели уже эти глупые ничьи, мы много очков недобираем. Хотелось уже порадовать болельщиков победой, и уже неважно было, как играть — просто хотелось сыграть где то попроще и подальше.

— Стоит отметить, что «Спартак» не пропустил от «Ростова» с игры.

— А какая разница? Все равно пропустили. Хотелось сыграть «на ноль». Думаю, Максименко и Селихов давно хотят этого. Да и защитникам уже хочется со спокойной душой доигрывать матчи. Постоянно у нас что то происходит… Какие то непонятные пенальти… Хотелось бы, чтобы в следующих матчах такого не было.

— Насколько ты доволен собой?