Федотов раскритиковал работу Карасева на матче «Зенит» — «Краснодар»

«Многие хвалят Карасёва за эту игру, но я этого делать не буду. Я приписал ему три жёлтые карточки, которые он обязан был показывать. Он пропускал 100% карточки, моменты, где нельзя было их не показывать. Это не управление игрой и не создание авторитета, так делать плохо. Да, для руководства он молодец, удержал игру — но Карасёву повезло, что тут не дошло до драки: надо сказать спасибо футболистам и тренерам, которые не поджигали. Хотя в какой-то момент они просто начали дубасить друг друга.