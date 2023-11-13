Белоус: никто не говорит, что Дзюба незаменим для «Локомотива»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Викторией ОХАПКИНОЙ высказался о будущем 35-летнего нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве».

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«Железнодорожники» автоматически продлят с ним контракт, если он наберет 12 результативных действий в нынешнем сезоне. Сейчас у Дзюбы 7 действий (4 гола и 3 голевые передачи) в 17 матчах.

– Как думаете, выполнит Артем условие продления?

– Если травмы не случится, я думаю да, вполне.

– А если нет, стоит его продлевать?

– Если они значительно не усилят позицию нападающего, то конечно стоит. У них ушел Изидор, и в принципе Дзюба полезен им. Но, конечно, надо им усиливать буквально все позиции, в том числе и на которой играет Дзюба.

– «Локомотив» добился победы над «Ахматом», когда Дзюба ушел с поля. Также было с «Зенитом». Может, его важность для команды преувеличена?

– Он полезен, когда... не один он же играет. Ведь, по сути дела, в линии атаки играет целый ряд других футболистов. Поэтому никто не говорит, что сегодня Артем незаменим. Но то, что если на эту позицию в линии атаки будет еще один, два человека, это может быть достаточно полезно.