Молодежка «Зенита» проведет матч с «Гуйчжоу Юнайтед» в Китае

«17 ноября коллектив Константина Коноплёва встретится со сборной игроков провинции Гуйян. В рамках развития международных связей сине-бело-голубые сыграют на поле Олимпийского центра Гуйяна.



В команде соперника молодёжки «Зенита» — воспитанники китайского футбола, бывшие и нынешние игроки национальной сборной Китая, футболисты, выступающие в китайских Суперлиге, Лиге 1 и Лиге 2, а также в европейских чемпионатах», — написала пресс-служба «Зенита».