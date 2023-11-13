Спортдир «Оренбурга» Андреев: кредит доверия Деограсии не уменьшился
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды Давиду Деограсии.
«Не уменьшился ли кредит доверия Давида Деограсии? Не уменьшился. Надо понимать, в какой ситуации Давид пришёл. Надо находиться внутри команды и понимать, в какой ситуации мы находимся. И как её стабилизировать после того, как мы в первых пяти турах из 15 очков набрали одно. Ситуация непростая. Давид качественно делает свою работу. Нужно время, чтобы мы дальше стабилизировались и набирали очки в большем количестве. Задача «Оренбурга» в этом сезоне просто не вылететь? Закрепиться и остаться в Премьер-Лиге. Верю ли, что с Деограсией это удастся сделать? Если мы бы не верили, его бы здесь не было. Конечно, верим», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
«Оренбург» после 15 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Летом команду возглавил Давид Деограсия, сменивший на этом посту Иржи Ярошика.