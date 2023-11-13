«Сочи» может наказать Нобоа за его поездку в Турцию

«Сочи» может наказать полузащитника Кристиана Нобоа за то, что он, не предупредив клуб, уехал на отдых в Турцию и пропустил матч 15-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2). Об этом сообщил legalbet.

© Спорт день за днем

По данным источника, 38-летний футболист отпросился у руководства клуба для поездки на лечение в Дубай, ОАЭ. Однако сегодня, 13 ноября, Камила Мария, девушка эквадорца, опубликовала в социальных сетях фото, на котором видно, что пара отдыхает в турецкой Каппадокии.

Клуб может наложить на игрока санкции. Тем более уже был подобный случай: Кристиан попросил три-четыре выходных для поездки к врачу в Барселону, но часть этого времени футболист провел на Ибице.

В 12 матчах этого сезона Нобоа забил три гола и заработал три желтые карточки.